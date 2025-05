Lüttich: König Philippe weiht Tram ein

von Ulrich Langer 12.05.2025 | 17:10 |

Der belgische König Philippe hat am Freitag persönlich die neue Straßenbahn in Lüttich eingeweiht. Am Steuer legte er selbst einige Meter zurück – zur Freude zahlreicher Schaulustiger.