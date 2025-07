Vor 75 Jahren sorgte Elefant Tuffi in Wuppertal für Furore

von Martin Schiffler 20.07.2025 | 23:00 |

Es sollte eine Werbeaktion für einen Wanderzirkus sein und endete am 21. Juli 1950 in einem Fiasko. Tuffi geriet bei der Fahrt mit der Schwebebahn in Panik und sprang in die Wupper.