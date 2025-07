Preisverleihung für engagierte Promis

von Markus Rosendahl 14.07.2025 | 16:10 |

Im Schlosspark-Theater lädt das "Mein Viertel"-Magazin zu einer Preisverleihung ein: An besonders engagierte Bürger werden die "Sterne Berlins" vergeben, so auch an Fußballprofi Arne Friedrich.