Ana de Armas bei Premiere in Berlin

von Markus Rosendahl 27.05.2025 | 17:10 |

Gemeinsam mit Keanu Reeves ist die Schauspielerin im Film "From the World of John Wick: Ballerina" zu sehen. Für die Deutschlandpremiere im Zoo Palast posiert sie auf dem roten Teppich.