Wahldebakel für Orbán - Wie verändert das die EU?
von Jörg Brase und Marta Orosz
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Nach 16 Jahren haben die Ungarn ihren rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orbán abgewählt. Die neue Regierung verspricht einen Systemwechsel – zurück zu einer Zusammenarbeit mit der EU.
Denn Orbáns Konfrontationskurs und seine Blockadehaltung haben die Europäische Union in den vergangenen Jahren zunehmend vor große Herausforderungen gestellt. Was hat Brüssel aus der Orbán-Ära gelernt, und wie verändert die Wahl in Ungarn die EU?