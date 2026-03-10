Überlastete Kommunen: Dem Sozialbetrug auf der Spur

In Deutschland leben viele dann unter prekären Bedingungen in überfüllten Wohnungen – oft zu überhöhten Mieten.



Gleichzeitig wächst der Druck auf Behörden, weil einzelne Fälle von Bürgergeld-, Kindergeld- oder Krankengeldbezug den Verdacht auf organisierten Betrug verstärken. Kommunen fordern deshalb strengere Regeln und mehr Möglichkeiten, Missbrauch zu verhindern.