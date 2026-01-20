Streit um Erbschaftsteuer - fair oder wirtschaftsfeindlich?
von D. Gebhard, T. Pölitz, M. Reichert, A.-M. Schuck und P. Whitney
|
Wer erbt, muss die Gesellschaft über die Erbschaftsteuer daran beteiligen. Doch viele Erben von Familienunternehmen bleiben von diesem Grundsatz weitgehend verschont. Dem Staat entgehen Milliarden.
Bereits dreimal hat das Bundesverfassungsgericht Teile der Erbschaftsteuerregelungen für verfassungswidrig erklärt. Während die Union erst nach einem möglichen weiteren Urteil handeln will, drängt die SPD – wohl mit Blick auf ihre schlechten Umfragewerte im Wahljahr 2026 – auf eine Reform.