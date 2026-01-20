Deutschland schlecht vorbereitet - Die Lehren aus dem Berlin-Blackout
von Jörg Brase und Gunnar Krüger
Nach dem Anschlag auf die zentrale Stromversorgung versank der Berliner Südwesten Anfang Januar im Blackout. Was lief schief im Krisenmanagement und wie gut sind die Länder auf so etwas vorbereitet?
Warum kamen nur wenige Netzersatzanlagen zum Einsatz, und wie gut sind die Länder auf vergleichbare Notfälle vorbereitet?
"frontal" berichtet von ungeklärten Zuständigkeiten und fehlenden Informationen.