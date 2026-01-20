  3. Merkliste
Deutschland schlecht vorbereitet: Lehren aus dem Berlin-Blackout

Deutschland schlecht vorbereitet - Die Lehren aus dem Berlin-Blackout

von Jörg Brase und Gunnar Krüger

|
Nach massiven Stromausfall im Südwesten von Berlin ist immer noch alles dunkel

Nach dem Anschlag auf die zentrale Stromversorgung versank der Berliner Südwesten Anfang Januar im Blackout. Was lief schief im Krisenmanagement und wie gut sind die Länder auf so etwas vorbereitet?

Warum kamen nur wenige Netzersatzanlagen zum Einsatz, und wie gut sind die Länder auf vergleichbare Notfälle vorbereitet?

"frontal" berichtet von ungeklärten Zuständigkeiten und fehlenden Informationen.