Ralph Hasenhüttl - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ralph Hasenhüttl ist ein ehemaliger Fußballspieler und heutiger Fußballtrainer aus Österreich. Bis Mai 2025 war er Trainer in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Ralph Hasenhüttl.
Aktuelle Nachrichten zu Ralph Hasenhüttl
Biografie
Ralph Hasenhüttl wurde 1967 in Graz geboren. Er begann seine professionelle Fußballkarriere in Österreich beim Grazer AK. Bei seinem nächsten Verein, dem FK Austria Wien gewann er dreimal in Folge die Österreichische Meisterschaft. In der Saison 1998/99 wechselte er dann nach Deutschland zum 1. FC Köln. Außerdem spielte er für den SpVgg Greuther Fürth und den FC Bayern München. In Österreich war er Teil der Nationalmannschaft. Seine Trainerkarriere begann 2004 beim SpVgg Unterhaching. Weitere Trainerstationen von Ralph Hasenhüttl waren der VfR Aalen, der FC Ingolstadt, RB Leipzig, FC Southampton und VfL Wolfsburg.