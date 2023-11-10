Das ZDF Sportstudio bietet einen eigenen Channel im Nachrichtendienst WhatsApp. Alle Informationen im Überblick.

Herzlich Willkommen im ZDF Sportstudio WhatsApp-Kanal Quelle: ZDF

Das ZDF Sportstudio bietet News, Highlights, Live-Events und Doku-Tipps aus der großen Welt des Sports jetzt auch bei WhatsApp an. Aktuell und verlässlich soll ein Überblick geschaffen werden, wie Sie es von allen bisherigen Angeboten gewohnt sind.

ZDF Sportstudio nutzt dafür den Messenger-Dienst WhatsApp und startet einen Kanal, der einfach und kostenlos direkt in der App abonniert werden kann:

Wo finde ich den ZDFsportstudio WhatsApp-Kanal?

Im Bereich "Aktuelles" der WhatsApp-App können Sie Kanäle abonnieren. Dort finden Sie ab jetzt auch ZDFheute über die Kanal-Suche - beim iPhone dafür auf das "Plus" bei "Kanäle" klicken. Wenn Sie Push-Mitteilungen erhalten wollen, müssen Sie die Glocke oben rechts aktivieren.

Auf Nachrichten vom ZDF Sportstudio können Sie mit einer Auswahl von Emojis reagieren oder diese an Freunde oder Familie weiterleiten. Über Links gelangen Sie auf interessante Inhalte der ZDF Sportstudio Website und dem Sport-Nachrichtenbereich auf der ZDFheute, um immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

In wenigen Schritten haben Sie den WhatsApp-Channel vom ZDF Sportstudio abonniert. Quelle: ZDF

Warum ist das ZDFsportstudio bei WhatsApp?

Wir wollen mit unseren Angeboten da sein, wo Sie ohnehin Ihre Zeit verbringen. WhatsApp ist der am meisten genutzte Messenger-Dienst in Deutschland: 82 Prozent der Befragten nutzen laut ARD-ZDF-Online-Studie 2022 WhatsApp mindestens wöchentlich, 68 Prozent täglich. Auch bei der Nutzung von Nachrichten gehört WhatsApp zu den am häufigsten verwendeten sozialen Netzwerken in Deutschland (Reuters Digital News Report, 2023).

Was mache ich, wenn ich kein WhatsApp habe?

Das ZDF Sportstudio ist auf verschiedenen relevanten Plattformen vertreten. Neben der Website und dem Sport-Nachrichtenbereich auf der ZDFheute gibt es unter anderem Angebote auf Instagram, TikTok oder YouTube.

Alternativ kann auch der ZDFsportstudio Newsletter abonniert werden. Dieser kommt in der Regel mehrmals pro Woche, im Groß-Eventfall täglich:

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