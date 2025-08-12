  3. Merkliste
World Games: Gold und Silber für Beachhandball-Teams

Erfolgreicher Wettkampftag für die deutschen Beachhandball-Teams bei den World Games in Chengdu/China. Die Männer gewannen Gold, die Frauen holten Silber.

10.08.2025, China, Chengdu: Das deutsche Team (r) tritt während des Bronzemedaillenkampfes im Tauziehen der Frauen im Freien bis 500 kg zwischen Deutschland und Schweden bei den World Games 2025 in Chengdu an.

Bei den World Games der nicht-olympischen Sportarten in Chengdu haben die deutschen Athleten abgeräumt. Hier stehen Sportarten wie Tauziehen, Rettungsschwimmen oder Lacrosse im Mittelpunkt.

11.08.2025 | 1:00 min

Die deutschen Beachhandballer haben bei den World Games im chinesischen Chengdu triumphiert. Die Auswahl von Bundestrainer Marten Franke setzte sich im Finale gegen Portugal mit 2:1 im Shoot-Out durch und darf über das zweite Gold in diesem Sommer jubeln. Im Juli gewann die DHB-Auswahl nach einem Sieg im Finale gegen Spanien(2:1 im Shoot-out) erstmals den EM-Titel.

Die deutschen Beachhandballerinnen holten bei den World Games zudem Silber. Das Team von Bundestrainer Alexander Novakovic verlor im Shoot-Out gegen Argentinien 1:2.

"Herausragender Beachhandball-Sommer"

DHB-Vorstand-Sport Ingo Meckes sprach von einem "herausragenden Beachhandball-Sommer" für den Deutschen Handballbund.

Wir haben nachhaltig unseren Platz in der absoluten Weltklasse im Beachhandball mit beiden Nationalmannschaften bewiesen.

DHB-Vorstand-Sport Ingo Meckes

Die World Games sind das wichtigste und größte Multisportevent für Disziplinen außerhalb des olympischen Programms. Bei der zwölften Auflage in China treten bis zum 17. August etwa 5.000 Sportlerinnen und Sportler in 34 Sportarten an.

Quelle: Reuters

Quelle: dpa, SID

