World Games:Gold und Silber für Beachhandball-Teams
Erfolgreicher Wettkampftag für die deutschen Beachhandball-Teams bei den World Games in Chengdu/China. Die Männer gewannen Gold, die Frauen holten Silber.
Die deutschen Beachhandballer haben bei den World Games im chinesischen Chengdu triumphiert. Die Auswahl von Bundestrainer Marten Franke setzte sich im Finale gegen Portugal mit 2:1 im Shoot-Out durch und darf über das zweite Gold in diesem Sommer jubeln. Im Juli gewann die DHB-Auswahl nach einem Sieg im Finale gegen Spanien(2:1 im Shoot-out) erstmals den EM-Titel.
Die deutschen Beachhandballerinnen holten bei den World Games zudem Silber. Das Team von Bundestrainer Alexander Novakovic verlor im Shoot-Out gegen Argentinien 1:2.
"Herausragender Beachhandball-Sommer"
DHB-Vorstand-Sport Ingo Meckes sprach von einem "herausragenden Beachhandball-Sommer" für den Deutschen Handballbund.
Die World Games sind das wichtigste und größte Multisportevent für Disziplinen außerhalb des olympischen Programms. Bei der zwölften Auflage in China treten bis zum 17. August etwa 5.000 Sportlerinnen und Sportler in 34 Sportarten an.
