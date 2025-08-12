Todesfall überschattet World Games in China

Die World Games in China werden von einem Todesfall überschattet. Der italienische Orientierungsläufer Mattia Debertolis wurde bei einem Rennen bewusstlos und starb im Krankenhaus.

Gebäude im Athletendorf der World Games in Chengdu Quelle: imago

Der italienische Orientierungsläufer Mattia Debertolis ist bei den World Games im chinesischen Chengdu gestorben. Der 29-Jährige wurde während eines Rennens am vergangenen Freitag zunächst bewusstlos aufgefunden. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung in einer Klinik verstarb er vier Tage später, wie die Organisatoren am Dienstag in einer Erklärung mitteilten. Nähere Angaben zur Todesursache des 29-Jährigen wurden nicht gemacht.

Multisportevent startet in China : Frisbee bis Tauziehen: Das sind die World Games Die World Games bieten dem nicht-olympischen Spitzensport eine besondere Plattform - Team Deutschland nimmt sich in Chengdu einiges vor. Was hinter dem Megasport-Event steckt. mit Video

Debertolis erfahrener Orientierungsläufer

Die Organisatoren seien "von dieser Tragödie betroffen und sprechen der Familie und den Freunden des Athleten sowie der gesamten Orientierungslauf-Community ihr tief empfundenes Beileid aus", hieß es in der Mitteilung weiter.

Debertolis war Bauingenieur und arbeitete an der Universität Stockholm an seiner Promotion. In der Orientierungslauf-Weltrangliste der Männer belegt er den 137. Platz, laut der IOF-Website nahm er seit 2014 an Wettkämpfen teil. Beim Orientierungslauf steuern Athleten mit Hilfe von Kompass und Karte Kontrollpunkte an.

Italienische Medien: Rennen bei bis zu 42 Grad

Italienischen Medienberichten zufolge fand das Rennen am Freitag unter extrem schwierigen Bedingungen statt, bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von bis zu 42 Grad. Den Berichten zufolge sei nicht ausgeschlossen, dass Debertolis ohnmächtig wurde und mit dem Kopf gegen einen Felsen prallte.

Es war unglaublich heiß, und Mattia hätte niemals aufgegeben. Er war topfit. „ Vater von Mattia Deberolis

Debertolis' GPS hatte im Rennen signalisiert, dass er zum Stillstand gekommen war. Die Helfer fanden den Orientierungsläufer bewusstlos am Boden liegend.

Die World Games sind das wichtigste und größte Multisportevent für Disziplinen außerhalb des olympischen Programms. Bei der zwölften Auflage in China treten bis zum 17. August etwa 5.000 Sportlerinnen und Sportler in 34 Sportarten an.

Bei den World Games der nicht-olympischen Sportarten in Chengdu haben die deutschen Athleten abgeräumt. Hier stehen Sportarten wie Tauziehen, Rettungsschwimmen oder Lacrosse im Mittelpunkt. 11.08.2025 | 1:00 min

