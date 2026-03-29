Skifliegen in Planica: Lindvik siegt, Geiger Achte

Die deutschen Skispringer haben ihren Bundestrainer Stefan Horngacher mit einer starken Vorstellung verabschiedet. Beim Weltcup-Finale reichte es aber nicht für das Podest.

Platz acht: Karl Geiger beim Skifliegen im slowenischen Planica Quelle: AFP

Die deutschen Skispringer haben beim Abschied von Bundestrainer Stefan Horngacher nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können.

Karl Geiger belegte beim Skifliegen zum Saisonabschluss im slowenischen Planica als bester Deutscher den achten Platz. Andreas Wellinger wurde Elfter.

Lindvik ärgert Dominator Prevc

Den Sieg sicherte sich Marius Lindvik. Der Norweger flog 238,5 und 231 Meter weit. Auf Rang zwei landete Domen Prevc. Dritter wurde Lindviks Landsmann Johann Andre Forfang.

Skispringerin Nika Prevc hat ihren eigenen Weltrekord pulverisiert. Die Slowenin flog auf der Schanze in Planica im Training auf 242,5 Meter. Ihr bisheriger Rekord lag bei 236 Meter. 28.03.2026 | 2:07 min

Der Slowene Prevc hat diesen Winter dominiert. Der 26-Jährige gewann die Vierschanzentournee, bei den Olympischen Winterspielen holte er zweimal Gold. Er ist zudem Gesamtweltcupsieger und Skiflug-Weltmeister.

Team kennt Horngacher-Nachfolger

Aus dem deutschen Team war Pius Paschke der Drittbeste. Er flog auf Platz 19, Philipp Raimund landete auf Rang 28. Felix Hoffmann schied bereits nach dem ersten Durchgang aus.

Laut Skispringer Pius Paschke weiß das deutsche Team, wer neuer Bundestrainer der Männer wird. "Ich freue mich, dass wir mit dem neuen Trainer ein paar andere Sachen anstoßen." 29.03.2026 | 0:45 min

Die Springer wissen bereits, wer sie in der kommenden Saison als Cheftrainer betreut. Öffentlich sagen wollte es bis jetzt aber niemand. In den kommenden Tagen wird mit einem Statement des Deutschen Skiverbands gerechnet.

Der scheidende Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher zieht Bilanz und spricht über seine Zukunftspläne. Wer ihm nachfolgt, verrät er nicht, aber was er ihm wünscht. 29.03.2026 | 7:31 min

Auch Fettner und Stoch hören auf

Stefan Horngacher umarmte seine Kollegen zum Abschied auf dem Trainerturm.

Es ist natürlich schon emotional. Es war eine lange schöne Zeit. „ Stefan Horngacher

Der Saisonabschluss der Skispringer stand im Zeichen von Party und Abschieden. Die polnische Skisprung-Legende Kamil Stoch ließ sich nach einer langen Karriere mit drei Tourneesiegen noch einmal vom begeisterten Publikum feiern. Wie Horngacher und der Österreicher Manuel Fettner hört auch er auf.

Wer wird neuer Skisprung-Bundestrainer der Männer? DSV-Skisprungchef Horst Hüttel hält sich bei der Frage nach dem Nachfolger von Stefan Horngacher bedeckt. 28.03.2026 | 6:17 min

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Quelle: dpa, SID