Nordische Kombination: Schmid zum Auftakt nach Aufholjagd Zweiter

Beim Saisonauftakt der nordischen Kombinierer hat Julian Schmid mit Rang zwei gleich einen Podestplatz geholt. Die deutschen Skispringerinnen verpassten das Podest dagegen.

Platz zwei für den Nordischen Kombinierer Julian Schmid zum Saisonauftakt. In Ruka war nur Johannes Lamparter besser. Schon vergangene Saison war Schmid viermal Zweiter. 28.11.2025 | 0:34 min

Julian Schmid hat den deutschen Kombinierern gleich beim Saisonauftakt als Zweiter den ersten Podestplatz beschert. Der 26-Jährige musste sich beim Weltcup im finnischen Ruka nur dem Österreicher Johannes Lamparter geschlagen geben. Schon vergangene Saison war Schmid viermal Zweiter geworden.

Am letzten Anstieg attackierte Schmid den Führenden und holte ihn fast noch ein. Doch Lamparter rettete sich ins Ziel. Am Ende hatte er 7,7 Sekunden Vorsprung auf Schmid, der gleich die Olympia-Norm knackte. "Es war extrem hart beim Laufen. Ich bin mega happy, da fällt schon mal eine Last runter", sagte Schmid, der nach einem Satz auf 130,5 Meter mit einem Rückstand 17 Sekunden auf Lamparter in die Loipe gegangen war, der ARD. Dritter wurde der Finne Ilkka Herola (+17 Sekunden).

Im Olympia-Winter beginnt für die Nordischen Kombinierer in dieser Woche die neue Saison. Die Frauen können bei den Winterspielen allerdings nur zuschauen. "Furchtbar", sagt Nathalie Armbruster. 25.11.2025 | 1:29 min

Olympiasieger Johannes Rydzek lief von Rang 22 auf Platz zehn vor und schaffte wie Terence Weber als Elfter sowie David Mach (12.) die halbe interne Norm für die Qualifikation zu den Winterspielen im kommenden Februar in Italien. Weltcupgesamtsieger Vinzenz Geiger verpasst verletzt die ersten Weltcups.

Norwegens Star-Kombinierer Jarl Magnus Riiber verkündet überraschend am vorletzten Weltcup sein Karriere-Ende. Damit feiert Vinzenz Geiger seinen ersten Gesamtweltcup-Sieg. 16.03.2025 | 0:45 min

Skispringen: Katharina Schmid wird Siebte

Für die deutschen Springerinnen um Katharina Schmid geht das Warten auf einen Podiumsplatz im Olympia-Winter dagegen weiter. Schmid (87 und 89 Meter) war als Siebte noch die beste Springerin aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin. Dahinter holten auch Agnes Reisch (8.), Selina Freitag (17.) und Juliane Seyfarth (23.) Weltcup-Punkte.

Im schwedischen Falun sicherte sich die Japanerin Nozoi Maruyama den dritten Sieg im dritten Wettbewerb. Maruyama legte nach Sprüngen auf 94 und 91 Meter mehr als 18 Punkte zwischen sich und die abgehängte Konkurrenz, die von Nika Prevc aus Slowenien und der Österreicherin Lisa Eder angeführt wurde.

