Nordische Kombination: Schmid zum Auftakt nach Aufholjagd Zweiter

Wintersport am Freitag:NoKo-Auftakt: Schmid zum Auftakt erneut Zweiter
Beim Saisonauftakt der nordischen Kombinierer hat Julian Schmid mit Rang zwei gleich einen Podestplatz geholt. Die deutschen Skispringerinnen verpassten das Podest dagegen.
Julian Schmid hat den deutschen Kombinierern gleich beim Saisonauftakt als Zweiter den ersten Podestplatz beschert. Der 26-Jährige musste sich beim Weltcup im finnischen Ruka nur dem Österreicher Johannes Lamparter geschlagen geben. Schon vergangene Saison war Schmid viermal Zweiter geworden.
Am letzten Anstieg attackierte Schmid den Führenden und holte ihn fast noch ein. Doch Lamparter rettete sich ins Ziel. Am Ende hatte er 7,7 Sekunden Vorsprung auf Schmid, der gleich die Olympia-Norm knackte. "Es war extrem hart beim Laufen. Ich bin mega happy, da fällt schon mal eine Last runter", sagte Schmid, der nach einem Satz auf 130,5 Meter mit einem Rückstand 17 Sekunden auf Lamparter in die Loipe gegangen war, der ARD. Dritter wurde der Finne Ilkka Herola (+17 Sekunden).
Olympiasieger Johannes Rydzek lief von Rang 22 auf Platz zehn vor und schaffte wie Terence Weber als Elfter sowie David Mach (12.) die halbe interne Norm für die Qualifikation zu den Winterspielen im kommenden Februar in Italien. Weltcupgesamtsieger Vinzenz Geiger verpasst verletzt die ersten Weltcups.
Skispringen: Katharina Schmid wird Siebte
Für die deutschen Springerinnen um Katharina Schmid geht das Warten auf einen Podiumsplatz im Olympia-Winter dagegen weiter. Schmid (87 und 89 Meter) war als Siebte noch die beste Springerin aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin. Dahinter holten auch Agnes Reisch (8.), Selina Freitag (17.) und Juliane Seyfarth (23.) Weltcup-Punkte.
Im schwedischen Falun sicherte sich die Japanerin Nozoi Maruyama den dritten Sieg im dritten Wettbewerb. Maruyama legte nach Sprüngen auf 94 und 91 Meter mehr als 18 Punkte zwischen sich und die abgehängte Konkurrenz, die von Nika Prevc aus Slowenien und der Österreicherin Lisa Eder angeführt wurde.
