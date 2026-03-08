Rodeln: Felix Loch und Julia Taubitz holen Gesamtsieg

Felix Loch hat beim Weltcup-Finale in Altenberg mit Bahnrekord den Gewinn seiner achten Kristallkugel perfekt gemacht. Julia Taubitz siegte in der Frauen-Gesamtwertung.

Der Sieglauf von Gesamtweltcupsieger Felix Loch in Altenberg, inklusive Interview und Übergabe der Kristallkugel. 08.03.2026 | 5:39 min

Rodler Felix Loch kann nach seiner Olympia-Enttäuschung doch noch jubeln. Der 36-Jährige aus Berchtesgaden schaffte beim Saisonfinale in Altenberg seinen 57. Weltcupsieg und holte seinen bereits achten Gesamtweltcup. In der ewigen Weltcupliste hat der Bayer nun mit Armin Zöggeler gleichgezogen.

Der heutige Sportdirektor Italiens hatte ebenfalls 57 Weltcupsiege in seiner erfolgreichen Karriere geholt und führt mit zehn Erfolgen weiter die Topliste bei den Gesamtweltcup-Siegen an.

Bahnrekord zum Abschluss

Nach dem Startverzicht des Österreichers Jonas Müller hätte Loch nur ins Ziel fahren müssen, um die Kristallkugel abzusichern. Doch dem ehrgeizigen Rodler reichte das nicht. Bahnrekord im ersten Lauf, Bahnrekord im zweiten und mit 52,998 Sekunden sogar eine Schallmauer.

Ich wollte hier unbedingt einmal eine 52er-Zeit fahren. Es war ein hammergeiles Rennen, eine hammergeile Bahn. „ Felix Loch

Olympiasieger Langenhan verzichtet

Der Italiener Dominik Fischnaller wurde Zweiter vor dem Österreicher David Gleirscher. David Nößler (RSV Schmalkalden) wurde Sechster. Der Zwickauer Pascal Kunze kam auf Platz 15. Der Chemnitzer Timon Grancagnolo patzte im zweiten Lauf und fiel von Rang 14 auf 19 zurück.

Olympiasieger Max Langenhan verzichtete aufgrund seiner Nackenprobleme auf einen Start. Er sah sich entspannt das Rennen an und holte sich die Kristallkugel für den dritten Platz in der Gesamtwertung ab.

Fünfter Gesamtsieg in Folge für Taubitz

Bei den Frauen wurde es eine Millimeter-Entscheidung. Olympiasiegerin Julia Taubitz holte sich als Weltcup-Zweite mit vier Zählern Vorsprung den Sieg im Gesamtweltcup und krönte somit ihre starke Saison. Für die Oberwiesenthalerin Taubitz war es der fünfte Gesamtsieg in Serie.

Merle Fräbel, die das Weltcup-Finale gewann, wurde Gesamtzweite. Die Suhlerin fuhr zudem Bahnrekord. Damit wurden an dem sonnigen Wochenende in Altenberg in allen vier Einsitzer- und Doppelsitzer-Rennen die Bahnrekorde verbessert.

