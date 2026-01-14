Die EM in Sheffield gilt als Ouvertüre einer Saison, die golden verlaufen könnte: Deutschland hat mit Minerva Hase und Nikita Wolodin ein Eiskunstlaufpaar von Weltklasse.

Vergleiche in Kunst-Sportarten führen schnell aufs Glatteis. "Ich vergleiche nie", sagt Dimitri Sawin, seit über zehn Jahren der russische Trainer der Berlinerin Minerva Hase. "Alle Paare im Eiskunstlaufen sind unterschiedlich, alle, daher vergleiche ich keine miteinander", sagt Sawin, der das aktuell hochkarätigste Eiskunstlauf-Paar aus Deutschland oft nur per Video-Analyse betreut.

Ein großes Team steht hinter Hase und Wolodin

Denn zum Head-Coach gehört ein großes Team: Vor Ort im Sportforum Hohenschönhausen der Heimtrainer Knut Schubert vom SC Berlin, selbst zweimal Gewinner von EM-Bronze im Paarlauf. 1983 war das, in Dortmund, zu Zeiten der DDR.

Oder Rico Rex, ebenfalls ein Paarläufer, heute Bundestrainer für den Nachwuchs. Dazu kommen Choreographen aus Europa, an der Spitze der Franzose Benoit Richaud, der die Musik zur Kür vorgeschlagen hat. Die muss zur jeweiligen Seele eines Eiskunstlaufpaares passen.

Das Team um Minerva Hase und Nikita Volodin Trainer: Dimitri Sawin, Knut Schubert, Rico Rex, Sidnei Brandão; Choreografen: Benoît Richaud, Mark Pillay, Paul Boll

So, wie einst bei Aljona Sawtschenko und Bruno Massot, die 2018 mit ihrer brillanten Olympia-Kür Geschichte schrieben und einen Monat später auch die WM gewinnen konnten - in Mailand übrigens. Beide in Deutschland eingebürgert, sie aus der Ukraine, er aus Frankreich.

Aus dem Album "Memoryhouse" von Max Richter haben Minerva Hase und Nikita Wolodin schon beim Grand-Prix-Finale im Dezember 2025 im japanischen Nagoya gezeigt, was es heißt, Sport und Kunst zu zelebrieren. Ihre bislang beste Kürleistung, belohnt mit 149,57 Punkten.

Hase und Wolodin starten in Sheffield als Titelverteidiger

Bei der EM in Sheffield ist das Paar Titelverteidiger, aber mit dem Druck kann die Psychologie-Studentin umgehen: "Nikita sagt, vor jeder Saison ist das Blatt quasi leer."

Was wir an vergangener Saison geleistet haben und an Titeln gewonnen haben, gilt nicht mehr. „ Minerva Hase über die EM-Titelverteidigung

Das gilt für die innere Stärke, ist aber auch äußerlich erkennbar. Nikita ist der spontane Teil des Paares auf Eis. Er trägt jetzt seine Haare länger, lacht viel und das ist auch für Minerva, die Disziplinierte, ansteckend, passend zum Tango in der Kurzkür.

Gleiches Geburtsjahr, unterschiedlicher Start

Hase und Wolodins Weg startete fast zeitgleich: Im Juni 1999 im Abstand von 19 Tagen geboren. Nur: Hase in Berlin, Wolodin in St. Petersburg. Sie war schon sehr früh ein Eiskunstlauf-Küken, das ihre Eltern bei der rhythmischen Sportgymnastik so lange genervt hat, bis sie auf dem Eis stand. Er lernte über die russische Schule. Die Großmutter hat immer an ihn geglaubt.

Die Konkurrenz bei den Olympischen Winterspielen in Italien Minerva Hase und Nikita Wolodin treffen bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Paarlauf auf eine hochklassige Konkurrenz: Angeführt wird das Feld von den Olympiasiegern 2022 Sui Wenjing/Han Cong aus China sowie den Weltmeistern 2024 Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps aus Kanada.

Auch die japanischen Weltmeister 2025 Riku Miura/Ryuichi Kihara zählen zu den Favoriten. Mit Sara Conti/Niccolò Macii hat Italien in Mailand ein starkes Duo mit Heimvorteil, während Safina/Berulawa aus Georgien und Hocke/Kunkel aus Deutschland den Kreis der Toppaare komplettieren.

Das Motto ihrer Kür in dieser Saison, dass aus Hoffnungslosigkeit wieder Hoffnung entsteht, spiegelt ihr Leben wider: Hases Olympia-Traum zerbrach an Corona. Ihr damaliger Eiskunstlaufpartner Nolan Seegert war nach dem Infekt 2022 in Peking nicht in der Lage, mit ihr die Kür durchzustehen. Tränen, letzter Olympiaplatz. Seegert beendet die Karriere.

Sawin bringt Hase und Wolodin zusammen

Nikita Wolodin war da schon in Eislaufshows unterwegs. Hase muss sich gedulden. Bis die beiden zusammenfinden - durch das Scouting-Buch von Hases Trainer Dimitri Sawin. Und Hase - es war der einzige Versuch, einen Eislaufpartner zu finden - muss ihren Traum doch nicht begraben.

Sawin spricht Wolodin an und Nikita kommt nach Deutschland. Trotz Sprachbarriere ist nach den ersten gemeinsamen Trainingseinheiten die Harmonie greifbar: Den anderen erstrahlen zu lassen, ohne selbst unsichtbar zu werden. Seit seinem Einbürgerungstest im August 2025 ist Nikita Wolodin deutscher Staatsbürger.

"Wir haben uns an die Spielregeln gehalten"

Über die politischen Zustände in Russland und der Ukraine haben beide eine persönliche Meinung, aber keine öffentliche. Und der Präsident der Deutschen Eislaufunion, Andreas Wagner, sagt: "Wir haben uns an die Spielregeln gehalten. Die Einbürgerung ist vollzogen, Nikita läuft ebenfalls seit drei Jahren für Deutschland."

"Die Hoffnung sei immer ins Gelingen verliebt", hat einst der deutsche Philosoph Ernst Bloch gesagt. Eiskunstlaufen verzeiht keine Fehler und genau da fängt die Hoffnung an: die perfekte Magie zu zeigen - als Ouvertüre einer Saison in Sheffield.

Die größten Erfolge von Minerva Hase und Nikita Wolodin 2023: Deutsche Meister, Sieger im Grand-Prix-Finale

2024: WM-Dritte, Sieger im Grand-Prix-Finale, Deutsche Meister

2025: Europameister, WM-Silber, Dritte im Grand-Prix-Finale, Deutsche Meister

