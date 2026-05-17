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Sport

Marie Kleemann schießt Juniorinnen zum EM-Titel

Sieg im Finale der U17:Marie Kleemann schießt Juniorinnen zum EM-Titel

von Yasmina Gad

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U 17-Frauen am 17.05.26

Die U17-Juniorinnen des DFB sind zum neunten Mal Europameister. Im Regen von Belfast gewinnen sie das Finale gegen Frankreich mit 1:0.

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