Sieg im Finale der U17:Marie Kleemann schießt Juniorinnen zum EM-Titel
von Yasmina Gad
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Die U17-Juniorinnen des DFB sind zum neunten Mal Europameister. Im Regen von Belfast gewinnen sie das Finale gegen Frankreich mit 1:0.
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