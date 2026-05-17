Sieg im Finale der U17 : Marie Kleemann schießt Juniorinnen zum EM-Titel

von Yasmina Gad 17.05.2026 | 22:13 |

Die U17-Juniorinnen des DFB sind zum neunten Mal Europameister. Im Regen von Belfast gewinnen sie das Finale gegen Frankreich mit 1:0.