Bayerns Fußballerinnen gewinnen auch DFB-Pokal

Bayern-Fußballerinnen gewinnen DFB-Pokal
Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewonnen. Im Finale gegen den VfL Wolfsburg setzten sich die Münchnerinnen klar durch.
Im Finale in Köln siegten die Titelverteidigerinnen aus München mit 4:0 (1:0) gegen den Rekordpokalsieger aus Wolfsburg. Georgia Stanway traf kurz vor der Halbzeit zur Führung (45.+2/Foulelfmeter). Nach der Pause erhöhte Pernille Harder per Kopf auf 2:0 (59.), Momoko Tanikawa sorgte mit dem 3:0 für die Vorentscheidung (77.). Kurz vor Schluss setzte Arianna Caruso mit einem direkt verwandelten Freistoß den sehenswerten Schlusspunkt zum 4:0 (84.).
Für die Münchnerinnen, die wie im Vorjahr das nationale Double abräumten, ist es nach 2012 und 2025 der dritte Triumph im Cup-Wettbewerb.
Die Aufstellungen:
VfL Wolfsburg: Johannes – Bjelde (71. Levels), Kleinherne (71. Dijkstra), Küver, Linder - Minge (71. Kielland), Lattwein (58. Endemann) - Huth, Popp, Peddemors-Beerensteyn (81. Zicai)
Trainer: Stephan Lerch
FC Bayern München: Mahmutovic -Gwinn (87. Naschenweng), Viggosdottir, Eriksson (82. Gilles), Kett (82. Simon) - Stanway, Amani - Dallmann, Tanikawa (78. Caruso), Bühl - Harder (78. Imade)
Trainer: José Barcala
Schiedsrichterin: Franziska Wildfeuer (Viechtach)
Kommentatorin: Claudia Neumann