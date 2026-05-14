Bayerns Fußballerinnen gewinnen auch DFB-Pokal

Im Finale in Köln siegten die Titelverteidigerinnen aus München mit 4:0 (1:0) gegen den Rekordpokalsieger aus Wolfsburg. Georgia Stanway traf kurz vor der Halbzeit zur Führung (45.+2/Foulelfmeter). Nach der Pause erhöhte Pernille Harder per Kopf auf 2:0 (59.), Momoko Tanikawa sorgte mit dem 3:0 für die Vorentscheidung (77.). Kurz vor Schluss setzte Arianna Caruso mit einem direkt verwandelten Freistoß den sehenswerten Schlusspunkt zum 4:0 (84.).