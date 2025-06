EM-Halbfinale: Warum in Frankreichs U21 die Besten fehlen

Stars überspringen das U21-Team

Frankreich Gruppenzweiter bei EM 2025

Wenig verwunderlich also, dass Les Bleuets bei dieser EM Anlaufzeit brauchten. Nach einem 0:0 gegen Portugal stellte Baticles Team gegen Georgien erst in der zwölfminütigen Nachspielzeit von 1:2 auf 3:2. Das 4:1 gegen Polen reichte nicht, um Portugal Platz eins in Gruppe C streitig zu machen.