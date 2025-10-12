Eine Ironman-WM voller Überraschungen: Solveig Lövseth feiert bei ihrer Hawaii-Premiere gleich den Sieg. Titelverteidigerin Laura Philipp darf sich über Platz 3 freuen - auch weil vor ihr liegende Siegkandidatinnen ausfallen.

Chelsea Sodaro, Hawaii-Siegerin 2022 aus den USA, stieg beim Radfahren aus. Lucy Charles-Barclay, Hawaii-Siegerin von 2023 und über zwei Drittel des Rennens auch Topanwärterin auf den Sieg, wurde von ihrem besorgten Ehemann gestoppt. Zuvor war sie durch eine Verpflegungsstation getorkelt, der Körper völlig überhitzt. Da lag sie auf Rang zwei.

Knapp drei Kilometer vor dem Ziel das nächste Drama: Taylor Knibb, die sich mit Lucy Charles-Barclay auf dem Rad und zunächst auch beim Marathon ein packendes Duell geliefert hatte, schwankte besorgniserregend und wirkte benommen. Das Ziel war praktisch in Hörweite, der ebenfalls überhitzte Körper aber rebellierte. Sie setzte sich auf den Asphalt und war ebenfalls raus.

"Die Leute haben mir gesagt, du bist jetzt Vierte, du bist jetzt Dritte, und ich habe gedacht: Ich habe doch gar keine überholt. Was passiert hier?", erzählte Laura Philipp später über das verrückte Finale eines denkwürdigen Rennens.