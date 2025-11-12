Tennis-Masters in Shanghai : Krawietz/Pütz und Monegassse Vacherot siegen

von Stefan Bier

12.10.2025 | 17:21 |

Der Monegasse Valentin Vacherot, Nummer 204 der Welt, gewinnt das Masters in Shanghai gegen seinen französischen Cousin Arthur Rinderknech. Im Doppel holen Krawietz/Pütz den Titel.