Krawietz/Pütz und Monegassse Vacherot Turniersieger in Shanghai

Tennis-Masters in Shanghai:Krawietz/Pütz und Monegassse Vacherot siegen

von Stefan Bier
|

Tim Pütz (links) und sein Doppelpartner Kevin Krawietz sind auf dem Court in Shanghai in die Hocke gegangen. Vor ihnen ihr Siegerpokal.

Der Monegasse Valentin Vacherot, Nummer 204 der Welt, gewinnt das Masters in Shanghai gegen seinen französischen Cousin Arthur Rinderknech. Im Doppel holen Krawietz/Pütz den Titel.

