Tennis-Masters in Shanghai:Krawietz/Pütz und Monegassse Vacherot siegen
von Stefan Bier
|
Der Monegasse Valentin Vacherot, Nummer 204 der Welt, gewinnt das Masters in Shanghai gegen seinen französischen Cousin Arthur Rinderknech. Im Doppel holen Krawietz/Pütz den Titel.
