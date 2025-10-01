Dokureihe Tennis in der DDR:Mauerfall 1989: Hoffen auf ein Tennis-Happyend
Trotz aller Widerstände des Staates betreibt eine kleine Gruppe Tennis als Leistungssport und hofft jahrelang auf einen Politikwechsel - und die Chance auf eine Profikarriere.
Wer in der DDR Tennis spielte, tat dies mit zwei Gewissheiten: niemals ein Sportstar im eigenen Land zu werden. Und niemals eine internationale Karriere machen zu können.
Tennis versprach keine Goldmedaillen bei Olympia und war daher für den Staat uninteressant. Dass der Sport im Westen zudem einer für die Reichen war, machte ihn in der sozialistischen DDR verpönt.
Traum von der Profi-Karriere
Trotzdem gab es jene wie Thomas Emmrich, Grit Schneider, Gabriele Lucke oder Juliana Gorka, die sogar sehr gut spielten und trotz aller Widerstände von einer Profi-Karriere träumten.
Sport:Großes Tennis - Made in East Germany
Ständige Überwachung
Doch das Durchsetzen war oft schwer. Die Schulen weigerten sich meist, ihnen für Tennis frei zu geben. Dass sie ohne staatliche Förderung trotzdem einen Leistungssport betrieben, zog nicht. Im Gegenteil. Sogar Anträge für Turnierteilnahmen in Osteuropa wurden nur willkürlich bewilligt.
Wenn sie fahren durften, dann war immer ein "Betreuer" dabei, der streng über jeden Schritt wachte. Nach der Wende erfuhr Emmrich, der 48 Mal DDR-Meister wurde, dass sein eigener Trainer für die Stasi gearbeitet hatte.
Scheinehe als Ausweg?
Emmrich war fast zwei Jahrzehnte lang der beste Spieler der DDR. Die Sehnsucht nach dem Ausland, den großen Turnieren war groß. Aber die Angst vor Repressalien noch größer. "Mir wurde von den Ungarn mal eine Scheinehe angeboten, damit ich als Profi spielen kann. Ich habe das abgelehnt."
Leicht fiel es ihm nicht. Ebenso, wenn er Preisgeld nicht annehmen durfte. Einmal wurden bei einem Turnier in Bulgarien ganz kurzfristig Weltranglistenpunkte vergeben. An solchen Turnieren durften DDR-Spieler nicht teilnehmen.
Preisgeld war tabu
Ohne Wissen des Verbandes trat Emmrich an - und schaffte es so als einziger Spieler aus der DDR jemals in die Weltrangliste. Die gewonnenen 2.600 Dollar aber waren tabu.
"Mein ganzes Leben mit mir rumgetragen"
Auch Gabriele Lucke, die mit 18 Jahren 1989 jüngste DDR-Meisterin wurde, bekam bei einem Turnier in Russland von einem bekannten Trainer das Angebot, an seiner schwedischen Tennisakademie mit ihm zu arbeiten. Lucke musste ablehnen.
Grit Schneider, die Steffi Graf des Ostens
Ständige Zurückweisungen, verpasste Chancen und das Gefühl des Abgehängtseins erlebten sie alle im Tennis. Grit Schneider hielt es irgendwann nicht mehr aus. In den 1980er Jahren war sie 15-malige DDR-Meisterin und in der eingeschworenen Tennisgemeinde als "Steffi Graf des Ostens" bekannt.
Geglückte Flucht und Demos
Während Schneider im Sommer 1989 mit ihrem Vater die Flucht in den Westen gelang, gingen in der DDR überall die Menschen auf die Straße und lehnten sich gegen einen Staat auf, der ihnen Lebenschancen genommen hatte.
Auch Gabriele Lucke und Juliana Gorka trauten sich, bei den Demonstrationen mitzugehen. "Das war auch immer sehr angstbesetzt", erinnert sich Gorka, die damals noch zur Schule ging.
Hoffnung auf ein Tennis-Happyend
Als die Mauer 1989 schließlich fiel, schien im Rausch des Auf- und Umbruchs auch für die ungewollten Sportstars der DDR plötzlich alles möglich. Der Traum von einer Tennis-Karriere lebte wie die Hoffnung auf ein Happyend. Doch die Ernüchterung folgte schnell. Der Karriere-Traum sollte sich für keinen von ihnen mehr erfüllen.