Mit zwei fehlerfreien Umläufen zum Sieg: Richard Vogel in A Coruna

Der deutsche Springreiter Richard Vogel hat bei den Europameisterschaften in A Coruña die erste Goldmedaille seiner Karriere eingefahren. Durch zwei fehlerfreie Runden auf seinem Hengst United Touch krönte der 28-Jährige aus dem hessischen Pfungstadt sein perfektes Turnier und sich selbst zum neuen Europameister.

Jeder hat gesehen, wie phänomenal er ist (United Touch, Anmerk.d.R.). Der Titel fühlt sich sehr schön an. Da steht ein ganzes Team dahinter, auch zu Hause. Diese Medaille ist auch für alle anderen.

Isabell Werth musste sich beim CHIO in Aachen in der Kür geschlagen geben. Die erfolgreichste Reiterin der Welt wurde Zweite hinter Justin Verboomen (Belgien) geschlagen geben.

Vogel mit nahezu perfektem Ergebnis

Vogel, Olympiateilnehmer von Paris, verbuchte nach insgesamt fünf Wertungsprüfungen gerade einmal 0,01 Fehlerpunkte und damit ein nahezu perfektes Ergebnis. Keinen einzigen Abwurf erlaubte er sich mit United Touch, nur ein Rückstand von 0,03 Sekunden zum Führenden im Zeitspringen am Mittwoch verhinderte die komplett makellose Bilanz.

Nie hatte ein Europameister so wenig Fehlerpunkte eingestrichen, Vogel brach den Rekord von Titelverteidiger Steve Guerdat aus dem Jahr 2023 (0,43). Nach Bronze mit der Mannschaft am Freitag ist es für Vogel die zweite EM-Medaille in diesem Jahr.