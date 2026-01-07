  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Sportliche Vorsätze für 2026 - und wie man sie umsetzt

Immer zum Jahresbeginn:Sportliche Vorsätze für 2026 - und wie man sie umsetzt

|

Zum neuen Jahr nimmt man sich gerne vor, in Zukunft mehr Sport zu treiben. Doch oft schlafen die Bemühungen bald wieder ein. Doch wie hält man durch? Wir geben Tipps!

Sportvorsätze

Jedes Jahr das Gleiche: Man nimmt sich vor, mehr Sport zu treiben - und schafft es dann nicht. Wir geben Tipps, wie man durchhält.

07.01.2026 | 1:00 min
Quelle: ZDF
Thema
Sport

Mehr Videos aus der Welt des Sports

  1. Liam Rosenior

    Nachrichten | Sport:Liam Rosenior: Ich bin dann mal weg

    Video0:17
  2. Rutschpartie am Berg Isel

    Vierschanzentournee:In Feierlaune: Irre Rutschpartie am Berg Isel

    Video0:10
  3. Felix Hoffmann

    Vierschanzentournee in Innsbruck:Schockmoment für Hoffmann beim Anlauf

    Video0:20
  4. Abseitsregel

    Infantino offen für Änderung:Gibt es bald eine neue Abseitsregel?

    Video0:43