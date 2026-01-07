Immer zum Jahresbeginn:Sportliche Vorsätze für 2026 - und wie man sie umsetzt
|
Zum neuen Jahr nimmt man sich gerne vor, in Zukunft mehr Sport zu treiben. Doch oft schlafen die Bemühungen bald wieder ein. Doch wie hält man durch? Wir geben Tipps!
Quelle: ZDF
Thema
Mehr Videos aus der Welt des Sports
Nachrichten | Sport:Liam Rosenior: Ich bin dann mal wegVideo0:17
Vierschanzentournee:In Feierlaune: Irre Rutschpartie am Berg IselVideo0:10
Vierschanzentournee in Innsbruck:Schockmoment für Hoffmann beim AnlaufVideo0:20
Infantino offen für Änderung:Gibt es bald eine neue Abseitsregel?Video0:43