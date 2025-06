Nach München und Berlin hat Rhein-Ruhr den Plan für die Olympiabewerbung vorgestellt. Ein Leichtathletik-Stadion müsste gebaut werden, geschwommen würde in der Arena auf Schalke.

Erst am Samstag hatte McIntosh den Weltrekord über 400 Meter Freistil geknackt. Dementsprechend glücklich war sie auch nach der neuerlichen Bestmarke:

McIntosh, die am Sonntag in Victoria zudem über 800 Meter Freistil dem Rekord von Katie Ledecky nahe gekommen war, sagte: "Das gibt mir viel Selbstvertrauen für Singapur." Dort stehen vom 11. Juli bis 3. August die Weltmeisterschaften an.