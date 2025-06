Ruder-EM in Plowdiw : Deutscher Frauen-Doppelvierer holt Silber

von Sebastian Ungermanns 01.06.2025 | 17:17 |

Nur der Frauendoppelvierer holt bei der Ruder-EM am Sonntag in den Olympia-Klassen eine Medaille für Deutschland. Der Achter enttäuscht als Vierter. In den anderen Klassen sieht's besser aus.