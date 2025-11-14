  3. Merkliste
Nach Schlaufzügel-Eklat um Olympiasieger: Kukuk zeigt Einsicht

Nach Schlaufzügel-Eklat um Olympiasieger:Kukuk: "Ich habe die falsche Entscheidung getroffen!"

Reit-Olympiasieger Christian Kukuk während eines Pressegespräches am 13.11.2025.

Christian Kukuk hat auf die Kritik an seinem umstrittenen Schlaufzügel-Training in Verona reagiert. Der Springreit-Olympiasieger gesteht in einer Medienrunde Fehler ein.

Quelle: Reuters

