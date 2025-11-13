FN-Präsident Richenhagen über Kukuk-Eklat: "Nicht besonders vorbildlich!"

Interview
FN-Präsident über Kukuk-Eklat:Richenhagen: "Nicht besonders vorbildlich!"
|
Martin Richenhagen, Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, spricht mit ZDF-Reporter Hermann Valkyser über den Schlaufzügel-Skandal um Reit-Olympiasieger Christian Kukuk.
