Promi-Investoren: Warum Snoop Dogg in Sportklubs investiert

Die Liste wird immer länger. US-Rapper Snoop Dogg ist beim Zweitligisten Swansea City in Wales eingestiegen, Claudia Schiffer gerade beim englischen Premier-League-Klub FC Brentford. Musiker Ed Sheeran unterstützt Ipswich Town.

Und in Nordamerika gehört es für Stars aus der Unterhaltungsbranche mittlerweile ohnehin zum guten Ton, Anteile an einem oder gar mehreren Klubs zu besitzen. Snoop Dogg sagte über sein Engagement bei Swansea:

Das ist ein stolzer Verein der Arbeiterklasse. Ein Außenseiter, der zurückbeißt, genau wie ich. „ Snoop Dogg, US-Rapper

Vorgemacht hat es schon vor fast 50 Jahren Sir Elton John. Er übernahm 1976 seinen Herzensklub FC Watford, der damalige Fünftligist schaffte es unter dem schillernden Klub-Chef innerhalb von elf Jahren bis auf Rang zwei in der heutigen Premier League und in den UEFA-Pokal. 1987 verkaufte Elton John den Klub, übernahm ihn 1997 wieder, hält seit 2002 aber nur noch eine Minderheit der Anteile.

Sportklubs als lohnenswerte Investition

Der jüngste Boom begann 2020, als Hollywoodstar Ryan Reynolds den Fünftligisten AFC Wrexham aus Wales übernahm. In der kommenden Saison spielt der Klub bereits in der zweitklassigen EFL Championship - Konkurrenten dort sind etwa Swansea mit dem neuen Anteilseigner Snoop Dogg oder Watford.

Es ist ein Zeichen dafür, dass Sportmannschaften als wertvolle Vermögenswerte anerkannt werden. „ Wirtschaftsmagazin Fortune

Der US-Schauspieler Will Ferrell hält Anteile unter anderem am Premier-League-Klub Leeds United und am MLS-Klub Los Angeles FC - dessen Mehrheitsbesitzer Bennett Rosenthal berichtete dem Wirtschaftsmagazin Fortune: "Wir bekommen ständig Anfragen von Prominenten. Aber für uns ist das Wichtigste: Wenn wir jemanden in unsere Gruppe aufnehmen wollen, muss er kulturell passen - und er muss wirklich authentischer Fan sein."

Wir bekommen ständig Anfragen von Prominenten. „ Will Ferrell, Schauspieler und Fußball-Investor

Und nicht nur Entertainer investieren: Football-Ikone Tom Brady etwa ist an den Los Angeles Raiders (NFL) und am englischen Fußball-Zweitligisten Birmingham City beteiligt. Tennis-Star Serena Williams hält Anteile am künftigen WNBA-Klub Toronto Tempo.

Die größte Star-Frauen-Power hat der Frauen-Fußball-Klub Angel City FC aus Los Angeles zu bieten: Zu den Investorinnen gehören unter anderem Oscar-Preisträgerin Natalie Portman, ihre Leinwand-Kolleginnen Jennifer Garner und Eva Longoria und auch hier Serena Williams.

Geringes finanzielles Risiko - oder eine Frage des Herzens

Neben Fußballklubs sind auch Investments in Klubs der Basketball-Liga NBA sowie der Fußball-Liga MLS interessant für die Hollywood-Prominenz. Oscar-Preisträger Will Smith etwa hält Anteile an den Philadelphia 76ers, Musiker Usher an deren Konkurrenten Cleveland Cavaliers, Oscar-Preisträger Reese Witherspoon (Nashville SC) und Matthew McConaughey (Austin FC) sind in der MLS engagiert.

Investments in nordamerikanische Franchises gelten als sicher - die Ligen sind geschlossene Systeme, das durch Abstiege bedingte finanzielle Risiko ist eher gering. Manche Stars aber nehmen darauf keine Rücksicht.

Musiker Ed Sheeran stieg 2021 bei seinem Heimatklub Ipswich Town ein, war erst Trikotsponsor, mittlerweile ist er stolzer Mitbesitzer des Zweitligisten, der 1981 den UEFA-Cup gewann.

Es ist ein Traum für jeden Fußball-Fan. „ Ed Sheeran, Sänger

