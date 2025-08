Dreispringer Alsalami: Vom Flüchtlingsboot aufs Podest

Neun Zentimeter fehlen Alsalami zum Titel

Das waren die Finals 2025 in Dresden: An vier Tagen wurden in 20 Sportarten mehr als 130 Deutsche Meistertitel vergeben.

Alsalami über die Türkei und Griechenland nach Berlin

Die Flucht aus seiner Heimat Syrien trieb ihn zunächst in die Türkei, bevor er sich per Schlauchboot auf eine griechische Insel aufmachte. Von dort aus gelangte er nach Deutschland, wo er in Berlin eine zweite Heimat fand.

ISTAF als Motivation für Alsalami

Gesagt, getan - mit der Einschränkung, dass er im Juli beim ISTAF zwar dabei war, über Platz 7 mit der Weite von 15,64 Metern aber enttäuscht war. Doch nur knapp eine Woche später sei dann mit der persönlichen Bestleistung bei der DM in Dresden ein Traum in Erfüllung gegangen.

Seit Februar deutscher Staatsbürger

Dass er in Dresden an den Start gehen durfte, lag an der deutschen Staatsangehörigkeit, die ihm im Februar erteilt wurde. Eine Woche später schlug er schon bei der Hallen-DM in Dortmund auf, wo er Bronze gewann.