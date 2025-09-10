Leichtathleten vor WM: Das DLV-Team will Medaillen

Leichtathleten vor der WM:In Tokio soll und kann es besser laufen
Nach dem historischen WM-Debakel vor zwei Jahren mit genau null Medaillen ist das deutsche Team in Tokio auf Wiedergutmachung aus. Die Chancen stehen gut dafür.
Die deutschen Leichtathleten brachten von der WM vor zwei Jahren in Budapest nicht eine einzige Medaille mit - eine solche Nullnummer soll es bei der anstehende WM in Tokio (13 bis 21. September live in ZDF und ARD) auf keinen Fall noch einmal geben. Und die Chancen auf Wiedergutmachung stehen nach dem zarten Olympia-Aufschwung von Paris auch gar nicht so schlecht.
"Medaillen fliegen nicht einfach vom Himmel", sagt Kugelstoßerin und Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye, die bei den Spielen in Paris eine von vier Medaillen für den DLV gewann. Die 26-Jährige weiter: "Wir sind eine neue Generation. Eine Generation, die auch Erfahrungen erst einmal sammeln muss. Ich glaube, Paris hat das auch gezeigt, dass wir wirklich in der Lage sind, in der Welt mitzumischen."
Speerwerfer Weber als Nummer 1 zur WM
Dass die Nationalhymne in Japan zum Spätsommer-Hit wird, können die deutschen Fans angesichts der starken Konkurrenz aber wohl nicht hoffen. So ist Speerwerfer Julian Weber (91,51m) der einzige Athlet aus dem 80-köpfigen deutschen Team, der als Nummer eins der Welt nach Japan reist.
Weitere Medaillenkandidaten sind "Mrs. Zuverlässig" Malaika Mihambo, die vor zwei Jahren verletzt zuschauen musste, und Zehnkampf-Star Leo Neugebauer. Zudem lauern Ogunleye oder Hochspringerin Christina Honsel sowie die Sprintstaffel um Gina Lückenkemper auf ihre Chance.
Hindernis-Ass Frederik Ruppert nach einer wahren Leistungsexplosion in diesem Jahr oder Hammerwerfer Merlin Hummel könnten überraschen.
Hummel hat "angreifen" als Motto für die Titelkämpfe ausgegeben, doch natürlich werden sich nicht alle Medaillen-Träume verwirklichen lassen.
Malaika Mihambo wünscht sich sowieso, dass Erfolge anders bewertet werden. "Medaillen sind wichtig, aber man muss auch das aktuelle Leistungsniveau sehen", sagte die zweifache Weltmeisterin: "Olympia in Paris hat gezeigt, dass viele Athleten sehr viel Potenzial haben. Aber die Perspektive von außen muss sich ändern. Wir sollten auch die stillen Erfolge wertschätzen - etwa, wenn jemand von Listenplatz 30 auf Listenplatz 15 springt.
Mihambo fand auch kritische Worte für die deutsche Leistungsförderung. Es gehe immer auch darum, was "wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern tun, um Erfolge zu fördern. Und da sieht man: Es ist gar nicht einfach", sagte Mihambo:
