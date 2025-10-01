Kanu-WM in Australien:Kajak-Frauen holen WM-Silber
Die deutschen Kajak-Frauen mit Ricarda Funk, Elena Lilik und Emily Apel haben bei der Kanu-WM in Australien Silber gewonnen. Im Einzel ist Olympiasiegerin Funk Goldfavoritin.
Ricarda Funk, Olympiasiegerin von Tokio und Favoritin auf Einzelgold, sicherte sich bei der Kanuslalom-WM im australischen Pernrith gemeinsam mit Elena Lilik und Emily Apel Silber im Kajak-Team. Geschlagen geben musste sich das Trio nur von Tschechien. 3,26 Sekunden fehlten Funk und den Schwestern Lilik und Apel zu Gold. Bronze ging an Slowenien.
Für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) war es nach Silber für die Canadier-Frauen am Vortag die zweite Medaille bei den Wettbewerben auf der Olympiastrecke von Sydney 2000.
Im Einzel unterstrich Funk ihre Ambitionen. Die Europameisterin qualifizierte sich als Erste für das Halbfinale am Freitag. Ebenfalls weiter im Einzel sind Lilik und Stefan Hengst. Am Teamwettbewerb konnten die deutschen Männer nicht teilnehmen, da nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Hannes Aigner ein Boot fehlte.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Kanusport
Kanuslalom-WM in Australien:Silber für deutsche Canadier-Frauenmit Video
Zwei Medaillen im Kanu-Sprint:Kajak-Zweier retten deutsche WM-Bilanzmit Video
Kanu-Sprint-WM:Kajak-Zweier: Zwei Bronzene für Deutschlandvon Eike Papsdorf und Ronald Rauhe8:18 min
Nächste Kanu-Entscheidung:Elena Lilik mit ungewöhnlichem Doppel-Einsatzvon Susanne Rohlfing