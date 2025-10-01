  3. Merkliste
Kanu-WM in Australien: Kajak-Frauen holen WM-Silber

vor 8 Minuten
Bombendrohung beim Oktoberfest - Wiesn vorerst geschlossen

Kanu-WM in Australien:Kajak-Frauen holen WM-Silber

Die deutschen Kajak-Frauen mit Ricarda Funk, Elena Lilik und Emily Apel haben bei der Kanu-WM in Australien Silber gewonnen. Im Einzel ist Olympiasiegerin Funk Goldfavoritin.

Ricarda Funk

Ricarda Funk (Archivbild).

Ricarda Funk, Olympiasiegerin von Tokio und Favoritin auf Einzelgold, sicherte sich bei der Kanuslalom-WM im australischen Pernrith gemeinsam mit Elena Lilik und Emily Apel Silber im Kajak-Team. Geschlagen geben musste sich das Trio nur von Tschechien. 3,26 Sekunden fehlten Funk und den Schwestern Lilik und Apel zu Gold. Bronze ging an Slowenien.

Mit Platz zwei können wir sehr, sehr happy sein.

Kanutin Ricarda Funk

Für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) war es nach Silber für die Canadier-Frauen am Vortag die zweite Medaille bei den Wettbewerben auf der Olympiastrecke von Sydney 2000.

Kanuslalom-WM in Australien
:Silber für deutsche Canadier-Frauen

Die deutschen Slalomkanutinnen haben bei der WM in Australien im Canadier-Team die Silbermedaille geholt. Gold ging an die Tschechinnen.
Kanuslalom: Elena Lilik
mit Video

Im Einzel unterstrich Funk ihre Ambitionen. Die Europameisterin qualifizierte sich als Erste für das Halbfinale am Freitag. Ebenfalls weiter im Einzel sind Lilik und Stefan Hengst. Am Teamwettbewerb konnten die deutschen Männer nicht teilnehmen, da nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Hannes Aigner ein Boot fehlte.

Ricarda Funk

Erst paddelt Ricarda Funk beim Weltcup-Finale in Augsburg im Time Trial auf Rang zwei, dann gewinnt sie im Kajak-Cross. Am Ende steht ihr Gesamtweltcup-Sieg in dieser Disziplin.

07.09.2025 | 0:35 min

