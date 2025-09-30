Kanuslalom-WM in Australien:Silber für deutsche Canadier-Frauen
Die deutschen Slalomkanutinnen haben bei der WM in Australien im Canadier-Team die Silbermedaille geholt. Gold ging an die Tschechinnen.
Die deutschen Slalomkanutinnen um die Olympiazweite Elena Lilik haben bei der WM in Australien ihre erste Medaille geholt. Im Teamwettbewerb gewann das Canadier-Trio mit Lilik (Augsburg), Andrea Herzog und Nele Bayn (beide Leipzig) am Dienstag Silber hinter Tschechien. Bronze ging an Großbritannien.
Die Freude über Edelmetall war dementsprechend groß im deutschen Lager um Elena Lilik:
Lilik, die im Vorjahr bei den Sommerspielen in Paris Silber im C1-Einzel geholt hatte: "Wir sind alle mega happy, zufrieden und glücklich." Zuvor hatten sich im Penrith Whitewater Stadium, der Olympiastrecke von Sydney 2000, im Einer drei der fünf deutschen Canadier-Boote für die Halbfinals qualifiziert.
Weitere deutsche Starterinnen im Canadier-Einer im Rennen
Herzog kam als Vorlauf-Vierte weiter, auch Lilik (12.) und Lennard Tuchscherer (Leipzig/6.) sind noch im Medaillenrennen. Bayn (33.) und Niels Zimmermann (Leipzig/59.) scheiterten dagegen.
