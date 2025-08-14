Josia Topf über Inklusion: "Kommunikation ist das A und O"

2:20 min
Inklusion:Josia Topf: "Kommunikation ist das A und O"
von Florian Zschiedrich
|
Ein Besuch bei Para-Schwimmer Josia Topf, der sich für mehr Respekt starkmacht, auch über den Sport hinaus. Sein Ziel: "Das Miteinander in der Gesellschaft vereinfachen."
