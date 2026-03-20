Handball - Länderspiel:DHB-Team besiegt Ägypten mit Torfestival
von Hermann Valkyser
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Deutschlands Handballer haben ihren ersten Härtetest auf dem Weg zur Heim-WM bestanden. Das Länderspiel gegen Ägypten gewann das DHB-Team souverän mit 41:38 (21:18).
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