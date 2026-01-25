Menü
Merkliste
Suche
Schließen
Suche
ZDFheute
Iran
Donald Trump
Ukraine
Politik
Übersicht
Deutschland
Schwarz-rote Koalition
Ausland
Nahost-Konflikt
USA
Wirtschaft
Übersicht
Unternehmen
Panorama
Übersicht
Kriminalität
Prominente
Sport
Übersicht
Handball-EM
Wintersport
Olympische Winterspiele
Bundesliga
Champions League
DFB-Pokal
Ratgeber
Übersicht
Gesundheit
Garten & Balkon
Wissen
Schlagzeilen
Wetter
Themen
Korrekturen & mehr
Merkliste
Video
Einstellungen
Wechseln zu: ZDF
Sport
Handball-EM: Warum eine EM in drei Ländern?
Spielorte bei der Handball-EM
:
Warum eine EM in drei Ländern?
25.01.2026 | 15:24
|
Warum werden einzelne Großturniere mittlerweile oft in mehreren Ländern ausgetragen?
Warum werden einzelne Großturniere mittlerweile oft in mehreren Ländern ausgetragen?
25.01.2026 | 1:08 min
Thema
Sport