Handball-EM:Lichtlein fällt gegen Österreich aus
von Eike Schulz
Die deutschen Handballer müssen bei der EM in Dänemark auf Nils Lichtlein verzichten. Das Team startet gegen Österreich ins Turnier.
Der deutschen Handball-Nationalmannschaft droht zum Auftakt der Europameisterschaft der Ausfall von Nils Lichtlein. Der Linkshänder von den Füchsen Berlin verletzte sich am Montagabend in Hannover im letzten Training vor der Abreise nach Dänemark am linken Vorfuß, wie der Deutsche Handball Bund mitteilte. Die Reise ins Teamquartier in Silkeborg trat der 23-Jährige aber mit an.
Einsatz von Lichtlein ungewiss
"Es kann sein, dass er in zwei Tagen wieder fit ist, vielleicht aber auch erst in vier Tagen. Es wird morgen noch einmal eine Untersuchung geben", berichtete Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton nach der Ankunft im deutschen EM-Hotel.
