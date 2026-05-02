Fußball: RW Essen erlebt Debakel - Osnabrück zurück in Liga 2

Osnabrück kehrt in die 2. Bundesliga zurück. Weil RW Essen beim VfB Stuttgart II verlor, ist der VfL nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der 3. Liga zu verdrängen.

RW Essen und Marek Janssen lassen die Köpfe hängen - in Osnabrück dagegen regiert Partylaune nach dem Aufstieg in die 2. Liga. Quelle: Imago

Der VfL Osnabrück kehrt nach zwei Jahren in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Weil Konkurrent Rot-Weiss Essen beim VfB Stuttgart II mit 1:6 (0:2) verlor, steht der Aufstieg der Niedersachsen bereits am drittletzten Spieltag dieser Drittliga-Saison fest.

Essens Aufstiegshoffnungen erfuhren einen heftigen Dämpfer. Mit einem Sieg beim VfB wäre die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat vorübergehend an Cottbus vorbei auf Rang zwei vorgestoßen, stattdessen setzte es die dritte Pleite in Folge. Holt der MSV Duisburg am Sonntag mindestens einen Punkt gegen Energie Cottbus, fällt RWE auf Rang vier zurück.

Osnabrück vor der Saison eher Außenseiter

Die Osnabrücker liegen mit 73 Punkten an der Spitze der Liga. Gewinnt der VfL am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden, ist der langjährige Zweitligist nach 2010 und 2019 zum dritten Mal Meister der 3. Liga. Auch eine Niederlage von Cottbus in Duisburg würde dafür reichen. Es ist bereits der neunte Aufstieg der Osnabrücker in die 2. Liga, zuletzt spielten die Lila-Weißen in der Saison 2023/24 in der Zweitklassigkeit.

Viel Grund zum Jubeln in dieser Saison: VfL-Trainer Timo Schultz (Archivbild). Quelle: Imago

Mit dem Aufstieg krönen die Osnabrücker eine beeindruckende Saison. Vor der Spielzeit hatten nur wenige die Niedersachsen als Aufstiegskandidat auf dem Zettel, nachdem der VfL in der Saison zuvor nur knapp den Absturz in die Regionalliga verhindern konnte.

Es brodelt in der vierthöchsten Spielklasse. Während der Nordosten eine Reform der Aufstiegsregelung in die 3. Liga fordert, häufen sich im Westen die Klub-Pleiten. 17.04.2025 | 16:21 min

Doch dem neuen Trainer Timo Schultz gelang es schnell, eine stabile Einheit zu formen. Der frühere Coach des FC St. Pauli und des 1. FC Köln hatte sich schon bei seinem Amtsantritt selbstbewusst gezeigt: "Ich werde hier nicht als Trainer antreten, um zwei Jahre Dritte Liga zu verwalten. Das ist nicht mein Anspruch und dafür ist auch der ganze Verein viel zu ambitioniert", hatte Schultz bei seiner Vorstellung gesagt. Nun haben er und sein Team den Worten Taten folgen lassen.

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Quelle: dpa, SID