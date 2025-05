Filmemacher Tommi Schmitt hat Hummels in verschiedenen Phasen dieses Jahres in Rom besucht: Er sah, wie der Innenverteidiger unter dem Trainer Ivan Juric auf der Ersatzbank schmorte, wie er unter dessen Nachfolger Claudio Ranieri wieder aufblühte und dazu beitrug, dass die Roma am kommenden Sonntag noch in die Champions League einziehen könnte. Oder auch, als er durch einen frühen Platzverweis das Aus im Achtelfinale der Europa League begünstigte. Ob umjubelt oder beschimpft, Hummels gibt in jeder Phase offen seine Gefühlslage preis.