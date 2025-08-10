Nach Fußball-Karriere: Mats Hummels will erstmal viel nichts tun

Mats Hummels will nach dem Ende seiner Fußballer-Karriere - bis auf seinen Job als TV-Experte - erstmal nichts machen. Dies verriet er vor seiner Verabschiedung beim BVB.

Hummels will erstmal viel nichts tun

Mats Hummels wird für die Fans erstmal nur als TV-Experte präsent bleiben. Quelle: ddp

Fußball-Rentner Mats Hummels hat in näherer Zukunft eine Rolle im Profigeschäft für sich ausgeschlossen. Der langjährige deutsche Nationalspieler sagte der "Bild"-Zeitung:

Bis auf meinen Experten-Job im TV werde ich erst einmal nichts machen. Und zwar über Jahre nichts. „ Mats Hummels

Er wolle zwar nie etwas ausschließen, "aber der klare Plan ist, dass ich wirklich über einen langen Zeitraum keine andere Aufgabe übernehme", sagte der 36-Jährige weiter.

2024 wechselt Mats Hummels zur AS Rom. Für den 36-jährigen Weltmeister ist es die erste Auslandsstation seiner Karriere – und seine letzte als Fußballprofi. Tommi Schmitt begleitet ihn dabei. 21.05.2025 | 73:43 min

Offizielle Verabschiedung beim BVB

Hummels wird am Sonntag im Rahmen des Testspiels seines ehemaligen Vereins Borussia Dortmund gegen Juventus Turin offiziell verabschiedet. Hummels verriet jedoch, er wolle "auf jeden Fall" später mal für die Dortmunder arbeiten: "Da muss ich auch nicht drum herumreden. Das ist eine Option, die ich mir gut vorstellen kann und die sehr wahrscheinlich ist."

Aber für mich steht noch nicht fest, in welche Richtung es gehen wird. Dieser Gedanke soll sich bei mir in den kommenden Monaten entwickeln. Ich möchte von innen heraus spüren, wofür ich brenne. „ Mats Hummels

Bereits vor zwei Monaten war bekannt geworden, dass er ab der kommenden Saison als Experte bei Champions-League-Übertragungen von Prime Video agieren wird.

Torschütze, Toreverhinderer, Vorlagengeber: Mats Hummels' beste Bundesliga-Szenen bei Borussia Dortmund und Bayern München. 22.05.2025 | 3:51 min

Hummels freut sich auf Selbstbestimmung

Hummels hatte den BVB 2024 nach insgesamt 508 Pflichtspielen verlassen, nachdem sein Vertrag nicht verlängert worden war. Das letzte Jahr seiner aktiven Karriere verbrachte er in Italien bei der AS Rom . Nun will sich der Weltmeister von 2014 eine Auszeit gönnen. "Es geht mir vor allem darum, nicht ständig präsent zu sein. Es gehörte ja jahrelang zu meiner Rolle in den Mannschaften, dass ich reden und Dinge erklären musste."

Nun kann ich mir einfach aussuchen, wann und wo ich auftrete. „ Mats Hummels

