Amateurfußball: Immer noch zu viel Gewalt

Lagebericht des DFB:Immer noch zu viel Gewalt im Amateurfußball
Weniger Spielabbrüche, aber weiter zu viel Gewalt und Diskriminierung - so das Lagebild Amateurfußball des DFB. Hoffnung machen Prävention, Kapitänsregel und das Stopp-Konzept.
Ein Tag nachdem der DFB mit dem Tag des Amateurfußballs auf dem DFB-Campus in Frankfurt Basisnähe zeigte, legte er Zahlen zu dem Thema vor, die Sorgen bereiten. Das zum zehnten Mal erstellte Lagebild Amateurfußball wirft einen Blick auf Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle auf deutschen Sportplätzen.
Während in die große Öffentlichkeit meist nur die spektakulären Fälle von Massenschlägereien, Übergriffe gegen Schiedsrichter und rassistische Beleidigungen gelangen, soll das Lagebild ein Gesamtbild erstellen, an dem der DFB seine Gegenmaßnamen orientieren kann.
Zahlen sinken in kleinen Schritten
Für die vergangene Saison 2024/25 war zunächst Positives zu vermelden. Die Zahl der Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle auf den Sportplätzen in Deutschland ging zum zweiten Mal in Folge zurück.
Weil es langsamer vorangeht als gewünscht, "dürfen wir alle im Fußball in unserem Wirken nicht nachlassen, um für einen respektvollen und freundlichen Umgang auf und neben dem Platz zu sorgen" forderte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann bei der Vorstellung der Zahlen:
Wissenschaftlerin: Begrenzte Aussagekraft
"Ich halte das Lagebild bei der Anzahl der gewaltbedingten Spielabbrüche für aussagekräftig", sagt Kriminologin Thaya Vester von der Universität Tübingen, die seit Jahren zu Gewalt im Amateurfußball forscht, gegenüber ZDFheute.
"Aber die Aussagekraft über das Gesamtaufkommen an Gewaltvorfällen ist sehr begrenzt. Aus der Abfrageform können wir nur sehen, ob ein Spiel mit Gewalt belastet war, nicht wie viele Gewaltvorfälle es gab und ob es eine einzelne Ohrfeige war oder eine Massenschlägerei gab?" Darüber hinaus gäbe es 190.000 Spiele, von denen überhaupt keine Informationen vorliegen.
Spiele mit abgeschlossenem Spielbericht: 1,3 Mio. (87,97%); 23/24:1,3 Mio. (87,22%) ; 15/16: 1,3 Mio. (86,03%)
Spiele mit Vorkommnissen: 5,6 Tsd. (0,43%) 23/24: 5,8 Tsd. (0,45%), 15/16: 6,7 Tsd. (0,53%)
Anzahl Abbrüche: 829 (0,0645%), 23/24: 911 (0,0705%), 15/16: 817 (0,0651%)
Bei den Gründen für den Rückgang der Zahlen geraten zwei in der vergangenen Saison flächendeckend eingeführte Maßnahmen in den Fokus: Die Kapitänsregel und das Stopp-Konzept. Diese erfahren laut einer parallel vorgestellten Umfrage unter mehr als 5000 Personen aus Amateurvereinen schon jetzt hohe Akzeptanz - wobei die komplexe Stopp-Regel laut Zimmermann noch drei bis fünf Jahre brauchen wird, um die volle Wirkung zu entfalten.
Fokus künftig auf die Amateurvereine
Künftig will der DFB den Fokus bei seinen Präventivmaßnahmen von den Schiedsrichtern mehr in Richtung der Vereine lenken und hat deshalb eine Online-Schule entwickelt, "die jeder Vereinsfunktionär versteht", wie Zimmermanns sagt:
Prävention in den Vereinen ist unter anderem über Anti-Aggressionstrainings möglich. Mit diesen hat der Regionalligist Bremer SV gute Erfahrungen gemacht, nachdem Spieler aus dessen 2. Herren-Mannschaft Anfang letzten Jahres an einer Schlägerei beteiligt waren. Demnächst soll das Training auf die Jugend ausgeweitet werden. Spenden dafür werden schon gesammelt.
Gute Erfahrungen mit Anti-Aggressionstraining
"Beim Fußball sind Emotionen im Spiel, die gerade bei jungen Männern zu falschen Handlungsweisen führen können", sagt Bastian Fritsch, Vorstandsmitglied beim Bremer SV, gegenüber ZDFheute. "Da sollen diese Trainings gegensteuern: Wie geht man mit Emotionen richtig um? Wie kann man solche Sachen auch verhindern? Wie kann man auch als Außenstehender, zum Beispiel auf der Ersatzbank, einwirken, damit es gar nicht erst so hochkocht."
Laut Ronny Zimmermann gibt es zu wenig Anbieter für solche Maßnahmen und die Kosten für die Vereine seien hoch. "Das ist eines unserer Ziele, dass wir bundesweit Angebote hinkriegen, die von Vereinen zu akzeptablen Konditionen gemacht werden können", sagt Zimmermann.
