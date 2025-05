Fans sorgen für ausgelassene Stimmung in Berlin

Tolle Choreos beim Einlauf

Alle Vorzeichen deuteten auf einen stimmungsgeladenen und spannenden Finalabend des DFB-Pokals hin. "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in so einem lauten Stadion war", merkte ZDF-Experte Christoph Kramer zu Beginn der Übertragung an.

Bielefeld startet stark

Joel Grodowski entwischte der VfB-Defensive auf der linken Seite und flankte von der Grundlinie in die Mitte, wo der Ball an Mittelstädt und Oppie vorbei zu Noah Joel Sarenren Bazee gelangte. Der kam an der Fünfmeterlinie vollkommen frei zu Abschluss und hämmerte die Kugel an die Latte - das hätte das 1:0 sein müssen (12.).