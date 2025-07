Löwen-Chaos: 1860-Investor Ismaik bleibt

Die Turbulenzen beim Fußball-Drittligisten 1860 München gehen unvermindert weiter. Hasan Ismaik, Mehrheitsgesellschafter der Löwen, will, anders als bislang von ihm und dem Verein kommuniziert, seine Anteile am Klub nun doch nicht verkaufen. "Ich bleibe bei 1860 München", schrieb Ismaik am Freitagnachmittag auf seinem Instagram-Account.