Vor Eishockey-WM: DEB-Team schlägt Österreich klar

Zwei Wochen vor dem ersten Spiel bei der Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai) gewann die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) um Grubauer beim überzeugenden 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) gegen Österreich in Rosenheim auch das zweite Spiel gegen den Nachbarn innerhalb von drei Tagen. Am Donnerstag hatte das DEB-Team in Zell am See 3:2 gewonnen