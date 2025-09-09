DEL-Eröffnungsspiel: Eisbären gewinnen 6:2 gegen Eislöwen

Das Eröffnungsspiel der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist eine klare Sache für die Eisbären Berlin. Der Titelverteidiger schlägt Aufsteiger Dresden mit 6:2.

Ty Ronning (Mitte, Eisbären Berlin) jubelt mit Teamkollegen nach seinem Treffer zum 1:0. Quelle: Andreas Gora/dpa

Die Eisbären Berlin haben die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem souveränen Sieg eröffnet. Der Titelverteidiger bezwang den Aufsteiger Dresdner Eislöwen in eigener Halle mit 6:2 (1:0, 2:1, 3:1).

Unter den Berliner Torschützen war Andreas Eder, der Bruder des im Januar an den Folgen einer Krebserkrankung verstorbenen langjährigen Eisbären Tobias Eder.

Den ersten Treffer erzielte Ty Ronning, der überragende Spieler der vergangenen Saison, nach 3:17 Minuten. Zudem trafen Korbinian Geibel (24.), Eder (34.), Marcel Noebels (42.) und Liam Kirk (51.) für die Eisbären.

Dresden feiert erstes DEL-Tor

Das historische erste DEL-Tor der Dresdner erzielte Austin Ortega in der 33. Minute. Weil aber Eder mit dem Treffer zum 3:1 umgehend konterte, wurde ein bis dahin durchaus mutiger Auftritt der Gäste nicht belohnt. Trevor Parkes (59.) traf kurz vor Schluss für Dresden, nur Sekunden später war Blaine Byron auf der Gegenseite erfolgreich.

"Es gibt noch Details zu verbessern, aber wir haben es gut gemacht und uns den Sieg verdient. So kann es weitergehen", sagte Ty Ronning bei MagentaSport: "Die Vorbereitung war hart, ich bin glücklich über den guten Auftakt."

Die DEL geht in die neue Saison - und das mit einem Ost-Derby. Das gab es seit 29 Jahren nicht mehr. Meister Eisbären Berlin empfängt vor 14.000 Zuschauern die Dresdner Eislöwen. 09.09.2025 | 1:20 min