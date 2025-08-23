Da war die Verwirrung groß. Gymnastik-Star Darja Varfolomeev holt WM-Gold in der Rhythmischen Sportgymnastik. Doch als sie aufs Sieger-Treppchen tritt, läuft die falsche Hymne.

Darja Varfolomeev gewinnt Gold bei der WM in Rio de Janeiro. Quelle: AP

Gymnastik-Star Darja Varfolomeev kam bei ihrem ersten von fünf möglichen Weltmeister-Titeln nur bei der Siegerehrung aus dem Rhythmus. Beim Hissen der Fahne wurde statt der deutschen Nationalhymne die von Georgien abgespielt.

"Leider passiert das manchmal, dass die falsche Hymne angemacht wird. Ich dachte aber auf jeden Fall, dass das nicht bei Weltmeisterschaften passiert", sagte die alte und neue Mehrkampf-Weltmeisterin zur peinlichen Hymnen-Panne.

Darja Varfolomeev gewinnt das erste deutsche Gold in der Rhythmischen Sportgymnastik bei den Olympischen Spielen - damit steht sie mit 17 Jahren schon auf dem Höhepunkt.

Varfolomeev bei falscher Hymne: "Was soll ich jetzt machen?"

Auf dem Podest war die Olympiasiegerin ebenso verwirrt wie die anderen Mitglieder der deutschen Delegation. "Ich dachte: Was soll ich jetzt machen? Soll ich einfach nur meine Hymne singen?", erzählte die 18-Jährige. Sie habe gedacht, dass die richtige Hymne noch gespielt würde. Das geschah aber nicht.

"Aber es ist okay. Dann schauen wir halt einfach nach vorn. Es ist sowieso nicht zu ändern", sagte Varfolomeev. Am Sonntag hat sie in den Einzelfinals vier weitere Chancen auf WM-Gold.

Gymnastik-Star Varfolomeev holt Gold bei WM

Zuvor hatte Deutschlands Sportlerin des Jahres das Gold-Triple im Mehrkampf nach dem WM-Titel 2023 und dem Olympiasieg im vorigen Jahr perfekt gemacht. Die 18-Jährige aus Schmiden ließ die Konkurrenz in Rio de Janeiro mit 121,900 Punkten deutlich hinter sich.

Zweite wurde an ihrem 20. Geburtstag Stiliana Nikolowa aus Bulgarien mit 119,300 Punkten. Rang drei belegte wie bei den Olympischen Spielen in Paris die Italienerin Sofia Raffaeli (117,950).

