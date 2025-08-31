City Biathlon: Die Welt-Elite in Dresden live im ZDF

Am Sonntag ist es wieder so weit: Die Weltelite im Biathlon trifft sich zum Sommer-Event in Dresden. Das ZDF berichtet live von den Massenstarts der Frauen und Männer ab 17:15 Uhr.

Live im ZDF: Die Weltelite zu Gast in Dresden

Hat den City Biathlon 2024 bei den Frauen gewonnen: Lisa Vittozzi Quelle: Imago

Nach der Premiere im vergangenen Jahr kommt auch in diesem Sommer die Weltelite im Biathlon erneut am Sonntag in Dresden zum City-Biathlon zusammen – live im ZDF und im Streaming-Portal ab 17:15 Uhr.

Dresdens Altstadt wieder Kulisse für den Sport

Mit der Laufstrecke vor Dresdens Altstadtkulisse und dem Schießen im Heinz-Steyer-Stadion rückt die vor vier Wochen bei den "Finals 2025" bereits bewährte städtische Kulisse diesmal für das sommerliche Rennen auf Skirollern in den Fokus. Im Programm: der Massenstart der Frauen und Männer.

Moderator Alexander Ruda führt durch die "sportstudio live"-Übertragung aus Dresden. Die Rennen kommentiert Volker Grube, als Co-Kommentator ist der ehemalige Biathlon-Olympiasieger und Weltmeister Sven Fischer an seiner Seite.

Biathlon-Saisonfinale 2024/25 in Oslo: Franziska Preuß sichert sich den Gesamtweltcup 23.03.2025 | 1:01 min

Los geht's mit dem Frauen-Rennen

Um 17:15 Uhr steht zunächst der Massenstart der Frauen an. Zehn Top-Athletinnen treten dabei auf Skirollern gegeneinander an – dem Trainingsgerät der Biathleten in der warmen Jahreszeit, das dem normalen Ski am ähnlichsten ist. Aus dem deutschen Biathlon-Team sind die erfahrene Vanessa Voigt und Juniorenweltmeisterin Julia Tannheimer dabei. Tannheimer läuft seit dem vergangenen Jahr im Weltcup.

Das Massenstart-Rennen der Männer folgt ab 18:15 Uhr. Für Deutschland werden WM-Bronzemedaillengewinner Philipp Nawrath, Lokalmatador Justus Strelow und Thüringens bester Biathlet Philipp Horn antreten.

Ex-Topläufer im Legenden-Rennen dabei

Bei dem Hauptrennen nicht mehr dabei sein werden drei Top-Biathleten, die stattdessen am Legendenrennen teilnehmen: Der ehemalige Weltmeister Benedikt Doll sowie die Brüder Tarjei und Johannes Thingnes Bø, die lange Jahre die Spitze der Biathlon-Weltelite gebildet haben und nun zum Abschied in die sächsische Hauptstadt kommen.

Bei der City-Biathlon-Premiere in Dresden vor einem Jahr hatte der fünffache Weltcup-Gesamtsieger und fünffache Olympiasieger Johannes Thingnes Bø aus Norwegen noch Platz zwei hinter dem Slowenen Jakov Fak belegt, der auch in diesem Jahr wieder dabei ist.

Zusammenfassung von der Dressur-EM im Reiten

Im Rahmen der "sportstudio live"-Sendung aus Dresden berichtet das ZDF außerdem ab 18 Uhr in einer Zusammenfassung über den Abschlusstag der Dressur-EM im Reiten, die im französischen Crozet stattfindet. Kommentator ist Andreas Kürten.

