Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Der 1. FC Nürnberg hat Stürmer Mickaël Biron von RWD Molenbeek aus der zweiten belgischen Liga verpflichtet.

Der 27 Jahre alte Angreifer spielte mit den Belgiern letzte Saison um den Aufstieg. In den Playoffs führte Biron seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld und trug sich in die Torschützenliste ein, scheiterte am Ende aber knapp.