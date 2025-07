Stürmer Igor Matanovic wechselt von Eintracht Frankfurt zum SC Freiburg. Das teilten beide Klubs mit. Medienberichten zufolge sollen die Freiburger bis zu acht Millionen Euro für Matanovic zahlen, der bei der Eintracht noch einen Vertrag bis 2029 hatte.

Der kroatische Nationalspieler, an dem auch Borussia Mönchengladbach interessiert gewesen sein soll, konnte sich bei den Frankfurtern in der abgelaufenen Saison nicht durchsetzen. Der Angreifer kam meist nur auf Kurzeinsätze und erzielte in 25 Pflichtspielen lediglich zwei Treffer. Im Breisgau soll dem 22-Jährigen jetzt der Durchbruch im Oberhaus gelingen.