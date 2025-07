Jonathan Burkhardt wechselt vom FSV Mainz 05 zu Eintracht Frankfurt. Der 24-Jährige erhält einen Vertrag bis 2030. Laut Medienberichten liegt die Ablösesumme nach wochenlangen Verhandlungen der Klubs bei rund 23 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen.

In der vergangenen Saison hatte Burkardt für Mainz 05 18 Bundesliga-Tore erzielt. In der Rückrunde war er zu seinen ersten drei Länderspielen gekommen und stand im Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League gegen Italien in der Startelf. Beim Final Four fehlte Burkardt wegen einer Risswunde.